Toda 'garotona', Paloma Duarte mostra boa forma de shortinho ao comemorar 43 anos

Paloma Duarte completa nesta quinta-feira (21), 43 anos e para comemorar a chegada à nova idade, a atriz postou uma foto em casa de shortinho, chamando atenção pela boa forma: "Oi ano novo, oi Sol, oi amor. #4.3 #quarentena #fiqueemcasa", escreveu.

Mãe de Maria Luíza, 25 anos, Ana Clara, 22, e do pequeno Antônio, de 3, ela também recebeu uma homenagem do marido, o ator Bruno Ferrari: "Hoje é dia dela. Mulher linda, grande, que tanto amo e que me presenteou com esse loirinho da foto. Desejo a você felicidade grande, do tamanho do seu sorriso. Quero muita vida contigo ainda. Te amo forte.".