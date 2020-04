Uendel Pinheiro debocha de Marrone em live e é bombardeado na internet

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

O cantor Uendel Pinheiro também acompanhou a live de Bruno e Marrone na noite dessa quinta (9) e brincou sobre a perfomance de Marrone com a sanfona.

“Mesmo eu não tocando sanfona eu toco mais que o Marrone… num é possível gente… uahuasha #RindoComEssaLive #BrunoSouSeuFã”, escreveu no Facebook.

Não demorou muito e fãs da dupla Bruno e Marrone começaram a detonar a postura de Uendel. Após a polêmica, o cantor manauara se pronunciou: “Galera... mil perdões aos fans do Marrone pelo comentário INFELIZ que fiz ainda pouco! Eu tava achando muito engraçado o Marrone na sanfona mantendo a linha mas preocupado com o Bruno enchendo a Lata! e o Bruno ja “meio legal” baixou a mão do Marrone pra ele fazer o acorde final correto na sanfona! Morri de rir com a Cena Expontânea e costumeira!!!! Por isso o comentario! Nao quis desmerecer absolutamente ninguém! Principalmente a dupla de quem sou fã! Quem sou eu pra falar deles que ja estão na estrada ha tantoooo tempo!? De verdade. Peço desculpas pelo erro cometido! Prometo tomar mais cuidados com as palavras! Hoje em dia ta cada vez mais delicado postar algo em rede social! ........ Ta bom!? Mais uma vez mil perdões pelo ato impensado! E Marrone sou seu fã! Pelo amor de Dios! Juroooo! #ReconheçoOErro #Errei #Desculpa #MePerdoem #FiqueEmcasa”, escreveu.