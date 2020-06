Ex-bbbs Ivy e Anamara estavam em show clandestino do cantor Bruno

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

A polícia acabou com um show clandestino do cantor Bruno, da dupla com Marrone, em Caldas Novas, Goiás, nesse fim semana. E entre os convidados estavam as ex-bbbs Ivy Moraes e Anamara.

Ivy posou ao lado da Miss Ponta Grossa 2018, Aline Machado, e Anamara. Todas sem máscaras.

Em nota, a assessoria de Ivy disse que a ex-bbb ficou constrangida ao chegar no evento sem saber da proporção da festa. “Quando terminaram a sessão de fotos foram convidados para irem na casa de um conhecido do empresário da ex-sister. Quando chegarem na casa e perceberam que era uma festa tanto ela como o empresário ficaram constrangidos e saíram rapidamente, permanecendo no local por pouquíssimo tempo”, informaram.

Já a assessoria de Bruno disse que o cantor foi contratado para fazer um show de cunho familiar.