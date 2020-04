Emocionado, Bruno desabafa sobre zoação com Marrone por causa de voz

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

Em uma live bastante animada, Bruno aproveitou a oportunidade para declarar a Marrone sobre a parceria de 34 anos. Durante o discurso, ele defendeu o amigo sobre a zoação que o cantor sofre por fazer a ‘segunda voz’ nas músicas

“Ás vezes as pessoas pegam no pé ‘Pow, não sei o que, Marrone, voz’, só que você não está entendendo, o Marrone é muito musical, é muito bom, me ensinou muita coisa, musicalmente e como pessoa, hoje estamos onde devemos estar, nós dependemos um do outro, não existe Bruno sem Marrone”, declarou Bruno.

Na internet, fãs da dupla vibraram com a declaração de amizade: