Goleiro Bruno faz propaganda de canil e causa revolta em internautas

O goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo assassinato de Eliza Samúdio, causou indignação em internautas nesta quarta-feira (24) ao aparecer fazendo propaganda de um canil nas redes sociais. Nas publicações feitas em sua conta do Instagram, o jogador posa em meio a cães da raça American Bully e agradece o canil. A própria empresa compartilhou diversas fotos de Bruno no lugar.

Em 2013, o próprio Bruno, considerado mandante do crime, confirmou que Eliza foi esquartejada e teve seus restos mortais jogados aos cachorros.

Atualmente cumprindo pena no regime semiaberto, Bruno mora em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, com a esposa Ingrid Calheiros.