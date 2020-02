Brunna Gonçalves ganha apalpada no bumbum da mulher Ludmilla na piscina

Brunna Gonçalves comemorou dois anos e dez meses ao lado de Ludmilla. Para celebrar a data, as duas tiveram um momento íntimo juntas e a dançarina publicou os cliques ousados feitos pelo casal.

Na foto, as duas aparecem de biquini, aos beijos, e com direito a ‘mão boba’ de Lud no bumbum da esposa.

"Feliz 2 anos e 10 meses, te amo mais que a mim”, escreveu Brunna. Os comentários foram só elogios as duas.

Lud e Brunna se casaram em dezembro do ano passado.