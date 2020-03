Após curtir carnaval, Brunna Gonçalves vai parar em hospital

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

Foto: Reprodução / Instagram

A dançarina Brunna Gonçalves exagerou na curtição do carnaval e precisou de cuidados médicos neste domingo (01). Ela compartilhou nos estories do Instagram o momento em que recebia soro na veia, através de um acesso no braço.

“Uma hora o corpo não aguenta”, desabafou a esposa da funkeira Ludmilla.