Após boato de traição, Ludmilla ostenta em Angra dos Reis com esposa e amigos

A Culpa é do Supremo

Depois de denunciar na delegacia um perfil anônimo que espalhava boatos de que havia traído a esposa, Ludmilla resolveu espairecer nesta quinta-feira (28) em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Uma publicação compartilhada por(@brumilla_hello) em 28 de Mai, 2020 às 2:27 PDT

A cantora, que mora na Ilha do Governador, aparece em vídeos furando a quarentena com a esposa Brunna Gonçalves, e amigos em uma mansão em Angra dos Reis, com cenário paradisíaco.

Brunna, por sinal, aparece ostentando os cabelos naturais que revelou pela primeira vez nesta semana após anos usando lace hair (perucas). Na legenda, a cantora tirou onda: "Tranquila e calma".

Uma publicação compartilhada por ᴮᴿᵁᴹᴵᴸᴸᴬ ᴴᴱᴸᴸᴼ (@brumilla_hello) em 28 de Mai, 2020 às 2:30 PDT

Ao denunciar o crime virtual na delegacia, durante a semana, Ludmilla disparou: ""E hoje eu vou provar para essas três pessoas que elas não podem fazer isso, que a internet não é terra de ninguém, é terra de gente, sim. Eu estou indo na delegacia agora e as pessoas têm que começar a ter mais cuidado para mexer na internet. Sabe usar? Boa. Não sabe usar? Tchau, vai ter que pagar por isso".

No mês passado, Ludmilla explicou que estava acompanhada de amigos e família durante a quarentena porque estava com eles em Angra dos Reis quando os casos de coronavírus começaram a avançar, o que acabou fazendo com que o grupo permanecesse unido por medo de pegar a doença.