Esposa de Ludmilla exibe gominhos no abdômen após Lipo Lad

Assim como Ludmilla, Brunna Gonçalves também se submeteu a uma Lipo Lad, cirurgia plástica que dá definição aos músculos, e exibiu o resultado nas redes sociais.

A dançarina exibiu os gominhos na barriga em novas fotos e revelou que passou pelo procedimento há 30 dias.

"Uma barriga trincada? TEMOS! Eu estava doida pra compartilhar essa novidade com vocês. Estou com 30 dias de cirurgia e mesmo muito inchada já estou amando o "resultado"! Querem ver os detalhes da cirurgia? Corram lá no meu canal do YouTube, eu fiz um VLOG mostrando tudinho pra vocês", contou.