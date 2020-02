Neymar revela motivo para evitar namoro e fãs apontam indireta para Bruna Marquezine

Neymar publicou em sua conta do Instagram um meme sobre desilusões amorosas. Rapidamente internautas apontaram uma possível indireta para Bruna Marquezine.

O namorado do ex-casal foi marcado por idas e vindas. Na publicação, aparecia uma pergunta: “Por que você não namora?”, em seguida surge um outro vídeo como resposta com Péricles cantando a música ‘Fulminante’, de Mumuzinho.

"Eu posso me virar sozinho, eu sobrevivo sem carinho pra ninguém me machucar. Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago, e o melhor é me fechar", diz a letra.

"Corre aqui marquezine! Vem ver o embuste arrependido”, comentou uma seguidora.