Neymar posta foto com presente de Bruna Marquezine e agita fãs

Neymar Jr. deixou os seguidores intrigados ao postar a foto de uma plaquinha com as palavras "Never Ending Love" (amor interminável). O objeto foi um presente dado por Bruna Marquezine na época em que os dois namoravam.

A lembrança deu o que falar na internet, especialmente depois do jogador pedir uma música para um "crush" misterioso durante a live de Felipe Araújo na noite da sexta-feira (26).

Neymar e Bruna terminaram o namoro em outubro de 2018. Até hoje, o ex-casal possui fã-clubes na internet. Um perfil no Instagram intitulado "Brumar pretinhos lindos" compartilhou a foto publicada pelo jogador, e fãs comentaram: "Meu Deus como perder as esperanças se ele nunca perde?", "tenho muita fé de ver os dois juntos novamente e bem mais fortes".

