Neymar manda recado sobre Bruna Marquezine após rivalidade entre torcidas no BBB20

Depois que Manu Gavassi foi indicado ao paredão no BBB20, neste domingo (30), famosos se mobilizaram nas redes sociais e promoveram verdadeiro mutirões para que seus seguidores votassem pela permanência da cantora no reality.

Entre os artistas, o que tem chamado atenção do público é a rivalidade de torcidas entre o ex-casal Bruna Marquezine e Neymar. E o assunto ficou entre os mais comentados no Twitter, após a atriz Bruna fazer campanha para que a amiga, Manu Gavassi, permaneça na casa. Já Neymar declarou torcida ao rival, Felipe Prior.

Uma amiga do craque da seleção brasileira publicou uma foto em grupo com Manu e Bruna e escreveu "Fora Prior #TeamManu #FicaManu", Neymar respondeu ao post e disse: "sigo te amando mas...#teamprior". Uma seguidora questionou a torcida do jogador e ele rebateu e garantiu que o carinho pela ex-amada continua. "jamais abençoada! Meu carinho e sentimento por Bruna e Bia jamais irá mudar por causa de BBB".

Manu Gavassi, Mari Gonzalez e Felipe Prior disputam pela permanência na casa e um deles deve ser eliminado nesta terça-feira (31).

Foto: Reprodução/Instagram