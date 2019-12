Ex-rivais, Gabigol e Neymar devem passar réveillon juntos na Bahia

Gabriel Barbosa, o Gabigol, e Neymar, irão passar o réveillon em em Barra Grande, na Península de Maraú, na Bahia.

Ao lado de seus "parças" como Gabriel Medina e o jogador Lucas Lima, Neymar embarcou nesta sexta-feira (27) em seu jatinho rumo ao local. Segundo o site O Dia, o jogador do PSG alugou uma mansão com oito suítes para a festança de virada do ano.

Gabigol também irá passar o réveillon em Barra Grande, assim como ao a namorada dele e irmã de Neymar, Rafaella Santos, que também está no local.

Por lá, o craque do Flamengo já posou com fãs e amigos, e Rafa compartilhou uma foto ao lado do sobrinho, Davi Lucca.

Como os dois craques têm histórico de rivalidade, não se sabe se eles passarão a virada juntos na mesma mansão, mas tudo indica que sim. Para quem não sabe, Gabigol já teve um desentendimento com o sogro, Neymar "pai", que teria resultado em uma troca de socos.

Já Neymar Jr. também mostrou que não tinha muito apreço pelo cunhado ao deixar escapar, em um vídeo, uma foto de Gabigol com o rosto coberto por um papel.

Depois disso, o jogador do PSG pareceu tentar amenizar e chegou a ligar para Gabigol após a final da Libertadores, se dizendo fã.