Danilo Gentili é detonado por internautas após comentário sobre corpo de Bruna Marquezine

Foto: Reprodução / Twitter

O humorista Danilo Gentili criticou o corpo da atriz Bruna Marquezine em seu perfil no Twitter, neste domingo (23) e foi detonado pelos internautas.

Danilo compartilhou uma foto da atriz durante o carnaval e na legenda fez um trocadilho com o ex de Marquezine, o craque da seleção brasileiro, Neymar, com o entorpecente crack. “Trocou um craque pelo outro”.

Os internautas não deixaram o comentário negativo passar em branco e criticaram a atitude do jornalista. “e assusta uma uma mulher de 24 ser mais madura, rica, empoderada e ter mais amor próprio que um velho de 40 anos como vc???”, disparou um seguidor.

O post de Gentili já teve mais de 26 mil compartilhamentos na rede social.