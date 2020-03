Bruna Marquezine se revolta com críticas sobre magreza e faz desabafo

Invasão Monte Horebe serviu a projeto eleitoral e tornou-se descartável

No lançamento da coleção de Outono/ínverno de uma marca de roupas da qual é garota-propaganda, Bruna Marquezine foi questionada sobre as críticas constantes e cada vez mais pesadas contra o seu corpo, principalmente após uma foto no Carnaval em Salvador.

"Quando a pessoa vem na minha rede, muitas vezes sinto que meus comentários parecem debate do UOL porque as pessoas falam como se não tivessem comentando na minha página. Elas falam: 'ela está magra demais', mas é um comentário para mim", disse ela, que em seguida afirmou: "Há mais de dois anos já ficam falando que estou magra demais. As pessoas não cansam do mesmo comentário? Acho absurdo, em 2020, o ser humano achar que tem qualquer direito em relação ao corpo alheio".

A atriz, que vem investindo fortemente na carreira de modelo - tendo estrelado uma campanha internacional para a nova fragrância da Hugo Boss, "Alive" - também comentou o fato das pessoas dizerem estar preocupada com a sua saúde, quando na verdade estão apenas tentando esconder a crítica: "Como a gente começou a falar de vários assuntos como gordofobia e responsabilidade emocional na fala, as pessoas não podem entrar e te chamar de 'magricela', por exemplo, agora a desculpa é comentar 'nossa, está magra demais, será que você não está doente?'. É uma falsa preocupação com a sua saúde. Quando foi que a aparência estética ditou a sua saúde? Acho burro, tenho preguiça porque venho recebendo críticas a vida inteira".



Fotos: Marvin / Colcci​

Bruna também lembrou que teve problemas emocionais por conta das críticas constantes, já que cresceu diante das câmeras. "Não é porque alguém está apontando algo em mim que tem algo de errado comigo. Sou extremamente responsável pela minha saúde, principalmente porque já fui irresponsável, isso não é segredo para ninguém. Já tive distúrbio de imagem, de alimentação porque os comentários antes eram 'você está gorda demais', 'seu quadril é grande demais'. Não emagreci por causa de crítica alheia, mas sem dúvida fui muito cruel comigo por conta de me enxergar pelos olhos dos outros".



​Foto: Marvin

Hoje em dia, ela diz ter criado uma proteção contra isso: "Ao longo dos anos fui criando uma casca, não sei até que ponto isso é positivo, ir se tornando fria para tudo, mas nada me surpreende mais. A crueldade do ser humano na internet não me surpreende mais".

Por fim, Bruna classificou os julgamentos como "crueldade alheia e falta de compaixão": "Brinco que toda vez que tiver que postar uma foto que apareça meu corpo vou ter que postar um exame de sangue para comprovar que está tudo bem ou então com um médico do lado dizendo que estou saudável porque não é preocupação, é irresponsabilidade e é crueldade. Mas entendo que todo comentário é uma questão muito mais da pessoa do que minha. Não tenho que trazer para mim uma questão do outro", finalizou.

Fonte: Uol.