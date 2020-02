Bruna Marquezine recebeu em sua casa, no último domingo, meninas da Ong brasileira IKMR (I Know My Rigths), que é uma organização humanitária dedicada à crianças refugiadas. As crianças se divertiram na piscina e ainda ocorreu um desfile em prol da Instituição.

Os registros foram postados nas redes sociais. Em 2016, a atriz viajou para o Oriente Médio e conheceu a realidade dos refugiados sírios.