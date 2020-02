Bruna Marquezine se pronunciou, nesta domingo (23), sobre as críticas que recebeu a respeito do seu corpo. No twitter, a atriz de 24 anos respondeu um internauta que a defendeu.

“Só vou postar foto agora segurando meu exame de sangue pra ver se param de se ‘preocupar’ tanto assim com a minha saúde”, ironizou a artista.

Marquezine está curtindo o Carnaval em Salvador.