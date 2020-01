Bruna Marquezine faz Neymar ‘pagar por todo mal’; Entenda

Mano e esse vídeo que um fã clube da Bruna Marquezine fez? pic.twitter.com/a9J32x9jRp — UpdateChart (@UpdateChart) January 12, 2020

Um novo meme está invadindo as redes sociais. Ao som do hit ‘Tudo ok’, de Thiaguinho MT com Mila e JS O Mão de Ouro, internautas fizeram montagem dos ex-casais de famosos. Entre eles está Bruna Marquezine e Neymar.

A letra da música diz o seguinte: “É hoje que ele paga todo mal que ele te fez.. Cabelo? Tá ok. Marquinha? Tá ok. Sobrancelha? Tá ok. A unha tá ok. Brota no bailão, pro desespero do seu ex”. A intenção é mostrar que as famosas deram a volta por cima após o término.

Outras versões dos ex-casais Fátima Bernardes e William Bonner, Anitta e Thiago Magalhães, Lorena Impronta e Leo Santana, Selena Gomez e Justin Bieber, Pedro Scooby e Luana Piovani, entre outros.

Confira: