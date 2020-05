Bruna Marquezine e Manu Gavassi descobriram ter o mesmo crush por causa de música

Como a Covid-19 entrou no Amazonas

Durante a live de Manu Gavassi na noite da quinta-feira (7), Bruna Marquezine revelou via Twitter que quando adolescente, ela e Manu Gavassi dividiram o mesmo crush, sem saberem, por um tempo. Ao escutar a música Planos Impossíveis, a atriz comentou: "O auge da minha adolescência era amar essa música e ouvir pensando no Caique Nogueira até descobrir que a música era pra ele", disse ela, não só revelando quem era o tal crush como ainda marcando o rapaz no comentário.

Vale lembrar que em 2017, em entrevista de Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa ao canal de Matheus Mazzafera no YouTube, a ruiva revelou que as duas divivdiram o mesmo crush quando tinham 14 anos. Elas eram da mesma sala de colégio.“Primeiro, ele queria ficar com a Marina. Aí, depois quis ficar comigo. Então, a gente meio que dividia”, disse Marquezine aos risos.