Bruna Marquezine canta hits de Marília Mendonça e internautas disparam: 'Alô Neymar'

Atenta à live de Marília Mendonça, a atriz Bruna Marquezine cantou os hits de sucesso e postou tudo em seu perfil do twitter, na noite desta quarta-feira (08).

"APELOU! IÊ IÊ IIIÊÊÊÊÊ INFIEEEEELLLLLL! (...) APAIXONADINHA, VOCÊ ME DEIXOU APAIXONADINHAA (...) E QUE SE DANE A MINHA POSTURAAAA (...) ME APAIXONEI PELO QUE EU INVENTEI DE VOCÊEEEEEEEE", cantou Bruna.

Os fãs aproveitaram o momento e relembraram o namoro da atriz com o jogador de futebol, Neymar. Alguns comentários como "Saudades do menino Ney", "Alô Neymar", "Eita Neymar" bombaram na rede social de Bruna Marquezine. O jogador também entrou na brincadeira ao publicar nos stories do instagram: "Que comece o chororô" e até foi lembrado pela própria Marília Mendonça durante a live, a cantora agradeceu o craque por assistir ao show.