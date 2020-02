BBB20: Com paredão triplo, veja quem disputa pela permanência no reality

Foto: Reprodução / Instagram

Os participantes do Big Brother Brasil 20 definiram, nesse domingo (16), os brothers que vão disputar o paredão da semana.

Marcela já estava no paredão pela prova do líder que aconteceu na quinta-feira (13). Prior atendeu ao big fone neste domingo (16) e ganhou a imunidade. Já o brother Victor Hugo, vencedor da Prova do Anjo imunizou a Mari. E o líder Guilherme indicou o Lucas para a berlinda. Babu recebeu 9 votos da casa e Victor Hugo 4 votos.

Após a votação, Marcela, Babu e Victor Hugo disputaram a prova bate e volta e Marcela venceu a prova e garantiu mais uma semana no BBB20.

Com paredão triplo, Lucas, Babu e Victor Hugo disputam a preferência do público. O eliminado sairá do programa, na terça-feira (18).