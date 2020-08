Apontado como affair de Marquezine, Enzo Celulari é flagrado com Isabelle Drummond

Seduc paga R$ 12 milhões por transporte escolar suspeito

Em meio a boatos de affair com Bruna Marquezine, Enzo Celulari foi flagrado com a atriz Isabelle Drummond em um restaurante no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro.

Enzo e Bruna já desmentiram os boatos de affair. Já o flagra com Isabelle não se sabe se é romance ou amizade. A atriz é super discreta e não assume namoro desde que terminou com Tiago Iorc em 2016.

Bruna Marquezine, aliás, foi apontada como o pivô da separação de Isabelle e Tiago, o que foi negado pela atriz, que recentemente assumiu ter ficado com o cantor, mas quando ele já estava solteiro.