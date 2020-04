BBB20: Felipe Prior fala sobre sua relação com Gizelly e revela se vai beijá-la fora do confinamento

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

Durante entrevista na Rede BBB, apresentado por Fernanda Keulla, na madrugada desta quarta-feira (01), Felipe Prior relembrou momentos dentro da casa do BBB20 e falou sobre sua trajetória no jogo.

Ao ser questionado pela apresentadora sobre a relação dele com a sister Gizelly, Prior não pensou duas vezes e detonou a advogada. "Ela fala muita besteira, ela fala muita besteira, a Flay também fala, mas ela fala muita besteira em relação ao jogo. Ela está disposta a passar em cima de todo mundo para ganhar o programa, de verdade".

O ex-participante aproveitou para descartar a possibilidade de beijá-la novamente fora do confinamento: "Ela é muito doida. Eu achava que poderia me atrapalhar, o jeito dela, as atitudes dela", afirmou. Ainda sobre a sister, ele disse que estava arrependido de não ter usado seu poder de contragolpe para indicar a capixaba ao invés de Ivy, no último paredão que acabou na eliminação de Daniel.

Felipe Prior foi eliminado após enfrentar Manu Gavassi e Mari Gonzalez no décimo paredão do BBB20. Ele saiu da casa com 56% dos votos em um paredão que atingiu a marca de mais de 1,5 bilhão de votos.