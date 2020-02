Bruna Griphao e Gabigol foram clicados deixando a Sapucaí, na madrugada deste domingo (23). Essa não é a primeira vez que os dois são vistos juntos aumentando os rumores de um possível affair.

Ao site de notícias Globo, a atriz negou ter ficado com o jogador do flamengo no carnaval: “Estávamos no mesmo grupo, foi só isso. É fake news! Somos amigos já faz algum tempo”, disse.