Após briga, Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa se evitam em festa

Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa estiveram na mesma festa, no "esquenta" para o Réveillon, em Trancoso, na Bahia, e por lá se evitaram.

Segundo o jornal Extra, as atrizes posaram separadamente com o mesmo maquiador. Embora estivessem no mesmo espaço, evitaram se esbarrar. Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso também estavam em Trancoso, mas não foram à festa.

Bruna, Marina e Giovanna "romperam" relações após a situação envolvendo os boatos de traição de José Loreto a Débora Nascimento, durante a novela "O Sétimo Guardião".

Para quem não lembra, na época Marina fazia par romântico com Loreto e foi apontada como possível pivô da separação do casal.

A situação pegou fogo quando Giovanna Ewbank deixou de seguir Marina no Instagram, em meio ao "furacão". Com isso, internautas perceberam que Bruna também não seguia mais a ruiva, levantando rumores de que a atitude pudesse ser em represália a atriz.

O detalhe é que Giovanna foi madrinha de casamento de Marina, e Bruna também compareceu.