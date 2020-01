Internautas ligam namorado de Larissa Manoela a relacionamento abusivo com atriz de Chiquitas

Leo Cidade, 23 anos, namorado de Larissa Manoela, 19, teve seu nome envolvido em uma polêmica bem séria no último sábado (11), sendo acusado por internautas de ter sido um namorado abusivo para a sua ex, a atriz de "Chiquititas", Bruna Carvalho.

Tudo começou quando o perfil no Twitter @taylormalandra postou uma sequência de mensagens relembrando um vídeo de um relato sobre relacionamento abusivo protagonizado por Bruna Figueiredo, no canal da youtuber Dora Figueiredo.

No relato, a atriz de "Chiquititas" diz, sem citar nomes, que sofreu abuso psicológico e até dois episódios de violência física com o namorado. Bruna também falou que o tal namorado a fazia transar mesmo quando ela estava sem vontade.

No Twitter, o perfil @taylormalandra apontou que o namorado seria Leo Cidade, já que Bruna fez o desabafo um tempo após terminar o namoro com o rapaz.

Com a repercussão, o ator ainda não se pronunciou sobre a situação e chegou a limitar os comentários do seu perfil no Instagram. Caso Leo Cidade se pronuncie, a manifestação do ator será acrescentada ao final desta matéria.

Bruna, por sua vez, já respondeu alguns comentários via Instagram que citavam o ex. Atualmente, a moça namora um outro rapaz chamado Leo e uma fã comentou: "Bruna e a 'sorte' de sempre ter um Leo em sua vida kkkk Amo vcs". "Sorte dessa vez ne kkk", escreveu ela em resposta. Outro comentário polêmico de Bruna foi quando ela disse que teve "um ex bosta" ao responder uma fã que a questionou sobre ela não ir na festa de Larissa Manoela, onde estaria Leo Cidade.