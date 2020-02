Só de calcinha e sutiã, MC Mirella provoca os fãs com marquinha de bronze saliente

Foto: Reprodução / Instagram

funkeira MC Mirella usou as redes sociais neste sábado (22) para mostrar toda a sua sensualidade e 'de quebra' fez a temperatura subir ao postar uma foto só de lingerie no Instagram.

No clique, ela sugeriu que estava esperando o noivo, o cantor Dynho Alvez para dormir. "Esperando quem pra dormir?". No entanto, os seguidores da cantora podem sonhar com ela na hora de dormir. Isso porque, MC Mirella publicou uma foto em frente ao espelho só de calcinha e sutiã e exibiu uma marquinha de bronze saliente, o que levou os fãs à loucura, teve inclusive, os mais ousados se ofereceram para dormir com a noiva de Dynho Alvez.