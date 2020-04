Com prêmio de meio milhão, Netflix faz diferente e lança reality onde é proibido pegação

Empresas da ZFM só lamentam, demitem e não ajudam no combate a Covid 19

Indo contra a maré onde estão em alta realitys de pegação, como De Férias com o Ex e Soltos em Floripa, a Netflix estreia nesta sexta-feira (17) um programa onde a regra para não ser eliminado, é não pegar ninguém.

Brincando com Fogo proíbe expressamente beijos e qualquer tipo de atividade sexual, o prêmio para quem conseguir segurar os instintos é de US$ 100 mil (R$ 510 mil). E quem quebrar as regras tem parte deste dinheiro subtraída.

O reality reúne 10 participantes de vários países, e foi gravado no México.