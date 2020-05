Dicas para manter boa convivência entre casais durante pandemia

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

O convívio quase obrigatório entre os casais durante a pandemia do novo coronavírus pode gerar alguns atritos em casa e o que antes era apenas uma "briguinha" são transformados em crises na vida conjugal.

O site UOL separou algumas dicas que podem ajudar a controlar as emoções e evitar desgastes na relação, confira;

1. Evita o uso excessivo de eletrônicos

Com o isolamento, é normal que as pessoas fiquem mais tempo nas redes sociais, presas à TV assistindo filmes e séries, mas o uso excessivo é capaz de desconectar as pessoas que estão mais próximas para conectar às pessoas distantes e é um dos principais motivos que fazem os casais se desentenderem.

2. Dê atenção

Parece bobagem, mas ficar dentro de casa por muito tempo com a mesma pessoa não significa estar concetado diretamente à ela. Aproveite o confinamento e curta seu parceiro.

3. Tolerância

O parceiro fez uma brincadeira que não a agradou? Na hora pode até dar vontade de brigar e ficar de cara amarrada o resto do dia, mas a troco de quê? Releve bobagens que não levam a lugar algum e evite criar conflitos à toa.

4. Estabeleça uma rotina

Muitos profissionais estão trabalhando em casa, então, estabelecer uma rotina para concluir as demandas do trabalho é muito importante. Com isso, é um bom momento para separar um tempo para o lazer a dois, para dar atenção aos filhos sem comprometer suas obrigações. Organizar a rotina da família torna o dia mais produtivo e promove uma certa segurança em relação ao cenário atual no país.

5. Deixem as DR's de lado por enquanto.

Em momentos de crise, nossos maiores medos vêm à tona: insegurança financeira, escassez de comida, doença, morte dos entes queridos. Durante a quarentena, os sentimentos estão à flor da pele, mas não se deixe abalar e fique de bem com seu amor. É fundamental lembrar que os dois estão no mesmo barco. Evite julgamentos e críticas e coloquem as coisas em perspectiva. Será vocês estariam brigando por certos motivos se não estivessem confinados?