Whindersson Nunes e deputado do PSL batem boca na web: ‘tu é um fraco’

O YouTube Whindersson Nunes novamente se tornou um dos assuntos mais comentados da internet neste domingo (12), após uma discussão calorosa com um deputado do PSL, de São Paulo.

A discussão começou após Whindersson postar um vídeo no twitter, onde está treinando boxe. O deputado Gil Diniz, então, respondeu ao vídeo com a seguinte frase: ‘Boa! Forte como um boi!’.

Whindersson não deixou barato e respondeu com uma foto de um soldado lambendo um coturno, com a pergunta: “Qual é o gosto, Deputado?”. O político então resolveu responder postando uma foto da cantora Luísa Sonza, ex-mulher de Whindersson, com a pergunta “Vou perguntar para o Vitão, que gosto tem?”

O humorista então retrucou: “Kkkkkkkkkkkkkk se esforçou kkkkkk O bixim”. Em seguida, Whindersson retuitou o post de um seguidor que ficou chocado com a postura do deputado, e disse: “Gente sobre piadas, eu já disse, acho engraçado várias, dou RT no Deputado pra vocês verem, imagina o tipo de decisão que esse cara toma por alguém, preocupa uma porra dessas viu.”

O deputado acabou sendo bastante criticado nas redes sociais. Ao ser alertado por um eleitor a respeito da postura que teve e dizer que política é coisa séria, o deputado então acusou o rapaz de censura e acabou novamente sendo rebatido por Whindersson: “CENSURAAAAAAA Kkkkkkkkkkkkkkkk Galera, eles se fazem de doidos, eles não acreditam nisso, eles só se fazem de tonto, sabem que as pessoas vão comentar, mas não vai dar em nada, o melhor, é guardar o nome, e ficar de olho nas próximas eleições” Comentou.

O deputado disse ser do nordeste e fã de Whindersson, e falou sobre o humor na região, pedindo para que ele se cure da depressão e voltou a compara o humorista a um boi. Whindersson não deixou barato e logo respondeu: “Gil, você pode ser nordestino, mas não exerce. Nordestino é o povo mais gente boa do planeta, nós recebemos as pessoas com sorriso pq somos felizes, e a gente não mexe com a família dos outros, no fim, tu peidou pra dentro pq tu é um fraco man”.

Após desejar melhoras ao humorista, que sofre de depressão, o deputado acabou o atacando falando da sua doença: “Família de quem? Cara com lágrimas de alegriaCara com lágrimas de alegriaCara com lágrimas de alegria Aceita que dói menos, Whind. Ela te trocou pelo amigo e está feliz, não é mais da tua família por mais que a depressão e o negacionismo não te deixem aceitar.”

Por fim, Whindersson postou um meme e desabafou sobre a situação: “Galera, eu vejo as piada tudo, de Corno, de Vitao, a mais engraçada pra mim foi Corno McGregor kkkkkkklllll boa boa. Agora DEPUTADO com putaria do nada, esses cara ganha dinheiro de vcsss, eu to rico galera, to de boa, mas vcs q se fode aí com esses cara, palhaçada isso com vcs.”

“Outros político curtindo minhas resposta no deputado. Galera não me entendam mal não tá quero q vcs tudim tomem no cu”, finalizou o humorista.

Acompanhe os prints da treta: