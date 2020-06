Homem é esfaqueado ao tentar intervir em confusão em Manaus

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

Manaus/AM - Judison Cavalcante dos Santos, 33, foi esfaqueado ao tentar apartar uma briga na madrugada desse sábado (20), no Beco Manancial, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte.

De acordo com a polícia, a vítima contou que o primo dele e um mototaxista iniciaram uma briga tensa e prevendo uma tragédia, ele decidiu intervir.

Porém, foi surpreendido com uma facadas desferida pelo mototaxista. Ele foi levado por populares para a UPA do do Campo Sales, mas precisou ser transferido para o Hospital Platão Araújo.