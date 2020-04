Durante quarentena, Graciele Lacerda exibe bumbum turbinado durante treino com Zezé di Camargo

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

Graciele Lacerda usou as redes sociais, nesta terça-feira (31) para compartilhar com seus seguidores um dia de treino com o amado, o cantor Zezé di Camargo. Mesmo durante a a quarentena, o casal não dispensou a academia e os cuidados com a boa forma.

Em frente ao espelho, Graciele exibiu sua barriga sequinha e o bumbum turbinado em clique e o cantor sertanejo aparece ao fundo da imagem. Na legenda da publicação, a musa fitness escreveu: “Casal que come pamonha unido, malha unido!!! Juntos na pamonha e na esteira!”.