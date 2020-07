Lutador é preso por agredir namorada durante discussão por ciúmes

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

Um lutador e professor de educação física de 28 anos foi preso na quarta-feira (29) suspeito de agredir a namorada, uma psicóloga de 25 anos, durante uma discussão por ciúmes, em Catalão, no sudeste de Goiás.

Segundo um site de notícias do Globo, a Polícia Civil contou que o casal começou a brigar quando estava na casa de amigos e, ao chegar na casa do suspeito, a jovem foi atingida com socos e tapas.

O caso aconteceu na noite de terça-feira (28). Na manhã seguinte, a psicóloga denunciou o caso, e o rapaz foi preso em flagrante por lesão corporal. Durante o depoimento, ele se manteve em silêncio. O lutador pagou fiança e foi liberado.

Em depoimento, a psicóloga disse que já foi ameaçada de morte outras vezes, mas nunca tinha denunciado o caso. Agora, além de registrar o fato na delegacia, ela pediu uma medida protetiva contra o suspeito.