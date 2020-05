Advogada, mãe de Luana Piovani vai iniciar briga na justiça contra Pedro Scooby

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

Mãe de Luana Piovani, a advogada Francis Piovani, viajou para Portugal para dar início ao processo de separação da filha com Pedro Scooby.

De acordo com o jornal “Extra”, Francis confirmou que vai cuidar da regularização da guarda, visitas e pensões dos três filhos da atriz com o surfista. Ao que tudo indica é o início de uma batalha judicial.

Pedro e Piovani assinaram a união estável em 2012 com separação total de bens. Luana quer uma aumento no valor de pensão dos filhos, que atualmente está em R$ 10 mil. Já Pedro, que mais tempo com as crianças.