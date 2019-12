Para evitar brigas, 51% desistiram de falar sobre política no Whatsapp

Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (24) pelo jornal ‘Folha de São Paulo’ mostra que 51% dos usuários do Whatsapp desistiram de falar sobre política para evitar brigas na família.

De acordo com o Sistema Globo, a pesquisa Datafolha mostrou que 27% das pessoas saíram de grupos para não discutir, e 19% deixaram de seguir ou bloquearam o perfil de alguém por discordar de suas opiniões políticas. Os dados mostram ainda que 16% continuam discutindo ideias políticas mas, com pessoas com opiniões parecidas com a sua, e 14% mudaram a foto do perfil para apoiar alguma causa política. Além de que 16% dos entrevistados seguem o Presidente Bolsonaro nas redes sociais.

Ainda de acordo com a publicação, ao todo, 2.948 pessoas foram entrevistadas nos dias 5 e 6 deste mês, em 176 cidades de todo o Brasil.