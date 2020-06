Polícia investiga briga entre mãe de Neymar e Tiago Ramos

Globo repete Bolsonaro e enterra jornalismo

A briga entre Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, e o namorado Tiago Ramos virou caso de polícia, confirmou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) neste domingo (7). Foi registrado um boletim de ocorrência no 3º DP de Santos, e os dois precisaram prestar depoimento na sexta-feira. A Polícia Civil deu início às investigações para apurar o que acontece. Vizinhos que ouviram os gritos vindos do apartamento devem ser ouvidas nos próximos dias, e laudos foram solicitados para confirmar a versão dos dois.

Conforme um portal do Grupo Globo, Tiago teria confirmado que houve uma discussão no apartamento mas afirmou que os ferimentos - que o levaram a ser hospitalizado - foram causados por um acidente.

Em nota ao grupo Globo, a assessoria de Neymar afirmou que o casal foi junto ao 3º Distrito de Santos e esclareceu que não houve qualquer agressão, apenas acidente doméstico que machucou muito o braço do modelo, que continua em recuperação.

Após a briga, o colunista Leo Dias divulgou um áudio que mostra Neymar xingando o namorado da mãe e contando a situação para amigos: "viadinho" e "p** no c*", foram termos usados por ele, que disse que Tiago teria dado um soco em um vidro, causando o ferimento no braço.