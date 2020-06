Ex-namorado de Tiago Ramos lembra 'surto' semelhante ao da briga com mãe de Neymar

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

Ex-namorado de Tiago Ramos, o assessor de imprensa Irinaldo Oliver afirmou, em entrevista ao jornal Extra nesta quarta-feira (3) que o rapaz já causou na época em que namoravam um episódio semelhante ao da briga com Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, atual namorada do modelo.

Segundo Irinaldo, durante uma briga dos dois em um hotel em janeiro de 2018, Tiago teria tido um ataque de fúria, dado um soco na mesa de vidro do quarto onde estavam hospedados, e ainda tentando se matar em seguida.

"Quando eu vi essa matéria (da briga dele com Nadine), eu me vi na cena. Eu avisei que ele é super agressivo. Ele está fazendo tudo que fez comigo. Ele quebrou tudo no hotel Transamérica, na Barra da Tijuca, onde estávamos hospedados. Jogou cadeiras do 20ª andar e depois se feriu ao dar um soco numa mesa de vidro, se cortando todo e ainda tentou se jogar pela janela", disse ele, que precisou chamar a ambulância para o rapaz que teve a mão cortada e sangrou muito na ocasião.

Irinaldo diz que a briga começou durante um jantar onde Adriana Bombom também estava presente. Bêbado, Tiago não teria aceitado quando Irinaldo disse querer terminar o namoro. "Já no restaurante, ele estourou um copo de vidro na mão. Fomos para o flat, e lá ele começou a surtar, a gritar, querendo se jogar. Foi preciso um amigo que estava conosco dar um 'sossega leão' nele. Chamamos o bombeiro, que o levou para o hospital. Ele também surtou no hospital. Foi horrível".

Ainda na entrevista, Irinaldo afirmou que os dois estavam hospedados no Rio porque ele havia agendado uma sessão de fotos para o rapaz, mas que teve de deixar o lugar após a confusão, voltando a São Paulo.

Antes da briga entre Nadine e Tiago Ramos ser relatada por vizinhos, uma ex-namorada do rapaz, da Espanha, afirmou que ele já chegou a lhe agredir e causar "um buraco" em sua cabeça durante um surto.