Vizinhos relatam brigas constantes entre Nadine Gonçalves e Tiago Ramos

Antes da briga entre Nadine Gonçalves e Tiago Ramos que terminou com ele saindo de ambulância do apartamento dela em São Paulo, os dois já haviam tido outras brigas acaloradas.

De acordo com o colunista Leo Dias, vizinhos da mãe de Neymar relatam que ela e Tiago têm brigas frequentes com gritos que dão para ouvir no prédio.

Os dois, que se separaram por uns dias, reataram o namoro há cerca de um mês.

A assessoria da família de Neymar negou à publicação que tenha tido uma briga entre os dois e que afirma que houve apenas um acidente doméstico e que Nadine está bem.