Em meio à pandemia, cantor Leonardo participa de confraternização em fazenda

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

O cantor sertanejo Leonardo participou de uma confraternização no último dia 17 de junho, em uma fazenda na cidade de Itapaci, em Goiás, mas somente agora as imagens e vídeos viralizaram na web. Nas imagens, o cantor aparece bebendo, joversando e até jogando sinuca, sem máscara e sem respeitar o distanciamento social recomendado pelas autoridades de saúde.

A assessoria de imprensa de Leonardo explicou ao Sistema Globo, que o músico chegou de helicóptero para conhecer a fazenda “a negócio” e que ele não sabia que haveria um grupo de pessoas lá. Segundo ela, todas as pessoas no local pertencem à mesma família e estão passando a quarentena juntos. Questionada sobre o uso de máscara que é obrigatório na cidade, a assessoria alegou que ninguém estava usando o acessório e que ele ficou "constrangido" de ser o único a usar máscara.

Ainda de acordo com o site, a população ficou indignada ao ver as imagens do evento. “É uma revolta muito grande e medo de uma contaminação em massa”, disse um morador.