Fim do FitDance? Diogo Pretto anuncia saída do grupo e expõe bastidores

O FitDance, maior canal de dança do Brasil, parece estar chegando ao fim. Com baixas dos integrantes em sequência, chegou a vez do coreógrafo, Diogo Pretto, anunciar que está deixando o Fit.

Em um longo desabafo, Diogo - que está no grupo desde o começo e é amigo pessoal do criador do FitDance, Fábio Duarte, - detonou o empresário e expôs os bastidores do grupo.

Segundo Diogo, que também participou do BBB11, Fábio deixou o sucesso subir a cabeça. “O ciclo está se encerrando porque eu quero encerrar. Ninguém aguenta mais, a gente fez essa po***. Cresceu juntos. Sabe o que eu acho mais engraçado, é que quando a gente não era nada, era tudo igual, quando cresceu, tudo mudou. A gente não era mais o ator principal, ou a atriz principal”, disse.

“Quando se passa de amor pra dinheiro as coias mudam, para ego, para fama, não adianta querer ser famoso a todo custo. Querer aparecer. Não adianta, não vai conseguir. Nós precisamos uns dos outros. A gente é descartável, a gente fez de tudo para que isso tudo crescesse junto. Se quiser me processar, fique a vontade meu irmão”, detonou.

Segundo o coreógrafo, a empresa controlava os contratos externos dos integrantes. Os dançarinos e Diogo chegaram a acusar o ex-assessor de querer boicota-los, mas descobriram que a ordem era superior. “Eu brigava muito com ele [nosso agente, Lucas] você não me vende para isso, não me vende para aquilo. Quase todos os trabalhos, presenças vips que eu fiz, eu consegui. Eu não nasci ontem, estou nesse meio depois do BBB já tem 10 anos. Eu quebrava o pau com Lucas, coitado, pensava que era ele, e não é”.

Lorena Improta, que ficou famosa no grupo, deixou o FitDance em 2016. De lá para cá nomes conhecidos também saíram da empresa como Juliana Paiva, Pamela Sampaio, Dam Fernandes, Celso Calazans e recentemente Isis, Junior Gomes e Diogo Pretto.

Na manhã de hoje, Improta fez um comentários no stories do Instagram que soou como indireta para o FitDance. “Só passando para falar para vcs nunca desacreditarem da justiça de Deus. O mundo dá muitas voltas, gente”. Juliana Paiva repostou o stories com a legenda: “É isso”.