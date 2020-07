Briga entre irmãos termina com casa incendiada

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

Uma briga entre irmãos quase resultou em tragédia na cidade de Presidente Prudente, São Paulo.

De acordo com a polícia local, um dos irmãos chegou alterado na casa, discutindo e dizendo que iria tacar fogo nas roupas do outro irmão. O que estava sendo ameaçado, acabou acionando a polícia, mas acabou com as roupas em chamas.

O fogo acabou se alastrando por toda a casa, onde havia outras pessoas da família, incluindo uma criança de 6 anos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Não há informações se o suspeito que ateou fogo foi preso.