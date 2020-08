Homem é espancado durante discussão enquanto assistia a jogo de futebol

Homem de 35 anos foi espancado após desentendimento na casa de familiares na tarde de sábado (09), em Campo Grande, enquanto assistia a um jogo de futebol. Ele chegou a perder a consciência e só não foi mais agredido porque a esposa interferiu. O suspeito fugiu do local e não foi identificado.

Segundo o Midia Mix, conforme boletim de ocorrência, a vítima na casa da sogra, vendo o jogo e bebendo cerveja, quando iniciou uma discussão quem um rapaz que lá estava. A vítima passou a ser agredida e desmaiou. Quando acordou, se deu conta de que estava no chão, com um corte profundo no joelho.

Foi acionada a Polícia Militar, que fez rondas mas não localizou o suspeito. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu o homem e o encaminhou à Santa Casa. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.