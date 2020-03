Sub-tenente do Exército atira em sargento da PM após briga de trânsito em Manaus

Tempos amargos

Manaus/AM - Um sargento da Polícia Militar identificado como Hewerton Ribeiro de Lima, foi baleado na noite deste domingo (29), em uma rua do bairro Nova Esperança, zona Oeste de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, o sub-tenente teria estacionado em frente a casa da sogra do sargento, quando o mesmo teria pedido para o sub-tenente tirar o carro do local, dando início a discussão. Revoltado, o sub-tenente teria então atingido o PM com três tiros e fugiu em seguida.

O PM foi ecaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde será submetido a uma laparotomia exploradora. A polícia militar continua as buscas pelo autor dos tiros.