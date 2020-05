Após atirar em PM, sargento do Exército ainda tentou atropelar vítima em Manaus; diz delegado

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

Sargento é preso por tentativa de homicídio de outro sargento - 19/05/20 from TV HOLANDA on Vimeo.

Manaus/AM - O sargento do Exército Brasileiro Janilson Cury Cuesta, 42, foi preso nessa segunda-feira (18), por tentar matar o 2º sargento da Polícia Militar Hewerton Ribeiro de Lima, 44. O crime ocorreu no último dia 29 de março no bairro Nova Esperança, na Zona Oeste.

Na ocasião, os dois discutiram porque o oficial do Exército havia estacionado o carro na frente da casa da família do sargento da PM. Irritado, Cuesta foi ate o veículo pegou sua arma e atirou várias vezes contra Hewerton na frente da mãe dele.

Em seguida ainda tentou passar por cima dele com o veículo enquanto a vítima estava caída na pista. O crime teve várias testemunhas e foi gravado por câmeras de segurança da rua.

Sargento do Exército atira em PM e tenta atropelá-lo após briga de trânsito em Manaus pic.twitter.com/EOzfTUt94m — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) May 19, 2020

O delegado Guilherme Torres explica que essa é a segunda vez que Janilson é preso pelo crime. Na primeira, logo depois do fato, ele se apresentou na delegacia acompanhado de um advogado e conseguiu escapar da prisão em flagrante.

Enquanto estava em liberdade, Janilson teria se envolvido em outra polêmica e teria efetuado tiros na mesma rua onde ocorreu a tentativa de homicídio. Os projéteis foram recolhidos pela polícia e estão passando por perícia para comprovar se saíram mesmo ou não da arma dele.

Torres revela ainda que o sargento do Exército já tinha outras acusações em sua ficha e chegou a puxar uma arma e ameaçar outro homem durante uma discussão de trânsito anterior ao caso de Hewerton.

Com a prisão preventiva decretada, o acusado vai permanecer preso à disposição da Justiça. A vítima passou por três cirurgias e por isso, ainda não foi ouvida.