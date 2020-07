Suspeita crava faca nas costas de marido após buscá-lo em festa

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

Um homem ficou com uma faca cravada nas costas, nesta sexta-feira (10), após uma discussão com a esposa, uma jovem de 22 anos. O caso aconteceu na cidade de Paderneiras, em São Paulo.

De acordo com o Sistema Globo, a mulher foi buscar o marido em uma festa quando iniciaram uma discussão. Ela teria afirmado à polícia que para se defender das agressões do marido, usou uma faca e a cravou nas costas do homem. Ele foi socorrido e está internado na UTI.

A suspeita foi presa e aguarda a audiência de custódia.