Enfermeira com suspeita de coronavírus foi detida após briga com namorado

STJ coloca Wilson Lima no centro de investigação

Uma enfermeira diagnosticada com suspeita de coronavírus foi detida nesta sexta-feira (12), após tentar causar um acidente em viatura da Polícia Militar, que estava levando o namorado algemado. O caso aconteceu no município de Denise, em Mato Grosso.

Segundo o Sistema Globo, a polícia recebeu uma denúnica anônima de que um casal estaria brigando dentro do carro no estacionamento de um estabelecimento comercial, ao chegar ao local, a polícia constatou que a enfermeira estava machucada no rosto e com arranhões pelo corpo. O suposto namorado estava alcoolizado.

Durante o trajeto ela teria puxado o volante da viatura, por pouco não causou um acidente. A enfermeira também, de acordo com a publicação, teria feito ameaças aos policiais militares e teria dito que estava com coronavírus e descumpriu o isolamento ao visitar o namorado na cidade a mais de 200km de Cuiabá, capital de Mato Grosso.

Os dois foram encaminhados à uma unidade policial da cidade.