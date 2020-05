Caso Bilynskyj: seis armas de fogo foram encontradas em apartamento de delegado baleado em São Paulo

A crepioca do vice-governador

Seis armas de fogo foram encontradas no apartamento do delegado Paulo Bilynskyj, 33, após uma briga de casal que resultou na morte da modelo Priscila Delgado, 27, namorada do delegado. Ele foi baleado com pelo menos seis tiros e está internado em estado grave. O caso aconteceu nesta quarta-feira (20), em São Bernardo do Campo, em São Paulo.

No Boletim de Ocorrência, segundo o site UOL, entre os seis armamentos, estavam uma pistola Glock 9mm, uma espingarda, que estava com registro vencido desde abril de 2019, dois fuzis com mais de 800 cartuchos, uma metralhadora, além de uma pistola Taurus ligada à Polícia Civil.

Ainda de acordo com o site, um vizinho ouviu o barulho dos disparos e acionou a polícia. Na ocasião, Paulo Bilynskyj estava bastante ferido, mas conseguiu descer até o hall do prédio para pedir ajuda, onde encontrou os policiais militares que atenderam a ocorrência e avisou que a namorada estava armada no apartamento. Ao chegar no local do crime, os PMs encontraram a modelo morta com um tiro no peito caída no chão do banheiro.

Bilynskyj foi socorrido e encaminhado à unidade hospitalar da cidade. O estado de saúde é considerado grave, segundo publicações de amigos nas redes sociais.