Briga de casal termina com namorada morta e delegado baleado em São Paulo

O delegado da Polícia Civil de São Paulo, Paulo Bilynskyj, foi encontrado baleado no apartamento em que mora em São Bernardo do Campo, em São Paulo. No local, a namorada dele, Priscila Delgado, foi encontrada morta também com marcas de tiro.

De acordo com o ‘Uol', a polícia acredita que houve troca de tiros entre os dois e trabalha com as hipóteses de feminicídio ou que Priscila tentou matá-lo e ele se defendeu.

Paulo, que é instrutor de tiros e muito conhecido por defender o uso de armas, está na UTI do Hospital Green Line. Ele foi atingido no abdômen, na perna e no dedo, e perdeu muito sangue até ser encontrado.