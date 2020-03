Embebedado, homem esfaqueia 'amigo' após desentendimento em Manaus

O mau exemplo do coronel Menezes

Manaus/AM - Um desentendimento durante uma bebedeira resultou na morte de um homem de 25 anos que foi esfaqueado nesse sábado (28), no Conjunto Lula, Distrito IndustriAl, na Zona Leste.

Na ocasião, agressor e vítima estava juntos na rua Água Viva, quando iniciaram uma discussão. No meio da briga o suspeito sacou uma faca desferiu um golpe no tórax do outro homem.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, mas o autor do crime conseguiu fugir. A polícia investiga o caso e já identificou o foragido.