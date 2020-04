Gizelly discute com Rafa e Manu após festa do BBB20: 'Está insuportável'

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

Estressada por conta do castigo do monstro, Gizelly protagonizou uma discussão com Rafa e Manu após a festa do karaokê, na madrugada deste domingo (5). A advogada teve dificuldades para dormir por causa do barulho da conversa de todas as sisters.

"Vocês podem ficar quietas, por favor? Está insuportável!", disse a sister. "Amiga, vocês ficaram fazendo isso durante 20 festas", retrucou a influencer.

"Olha só... Desde que eu peguei o monstro, vocês falaram que quarto branco não era monstro, a Manu falou isso. Mas hoje você falou aqui que era o pior monstro. Como que não era monstro e virou monstro? Eu fiquei muito magoada, a Marcela sabe disso. Muito! Porque o quarto branco foi o pior monstro da história, ninguém sabia o que ia acontecer", desabafou Gizelly.

Ao tentar amenizar a situação Rafa dispara. "Gi, não tem necessidade disso. A gente passou 20 festas acordando todas as noites com você causando aqui e a gente nunca deu piti!”, relembrou.

Manu Gavassi também repreendeu a atitude da advogada. "Gi, é só sair do quarto e falar: 'Gente, eu não durmo faz cinco dias'. Pronto, a gente ia calar a boca. Agora dar piti sendo que vocês ficaram 20 festas gritando na nossa orelha? Não precisa”, avisou.